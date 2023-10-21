Afyonkarahisar'da traktörün ikiye bölündüğü kazada 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da traktör ve 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda otomobillerle çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü.

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi çıkışında Ş.Ö., idaresindeki traktör, İ.Y. yönetimindeki otomobil ve Ş.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobiller şarampole girerek dururken traktör ise ortadan ikiye bölündü.

İki parçaya ayrılan traktörün arka kısmı yol ortasında dururken ön kısmı ise şarampole düştü.

5 yaralı

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri kazada yaralanan araç sürücüleri ile S.K. ve C.Y.'yi ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)