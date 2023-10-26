Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde A.A.'nın kullandığı traktöre ile Kızılı köyündeki kontrollü hemzemin geçitte Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden yolcu treni çarptı.
Çarpmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken tren ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride durabildi.
Olay yerinde can verdi
Kazada A.A., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından detaylı bir inceleme yaparken makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından tren Denizli'ye doğru yoluna devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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