Afyonkarahisar'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yolcu treninin traktöre çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde A.A.'nın kullandığı traktöre ile Kızılı köyündeki kontrollü hemzemin geçitte Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden yolcu treni çarptı.

Çarpmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken tren ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride durabildi.

Olay yerinde can verdi

Kazada A.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından detaylı bir inceleme yaparken makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından tren Denizli'ye doğru yoluna devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)