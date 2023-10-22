Afyonkarahisar'da tuttuğu balık sonu oldu Gölete balık tutmaya giden 33 yaşındaki genç, dengesini kaybederek suya düşmesinin ardından kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların dikkatsiz hareketlerinde onlarca kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan amatör yollarla balık tutmak isteyen 2 arkadaş da korku dolu anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Müslüm T. (33), arkadaşı İ.K. (36) ile birlikte dün gece geç saatlerde gölete balık tutmaya gitti.

Genç sudan çıkarıldı

Kamp çadırında uzanan İ.K., dışarıdan gelen sesleri duyup dışarı çıktığında arkadaşı Müslüm T.’nin suya düştüğünü ve boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Müslüm T.’yi sudan çıkarmayı başardı.

Yaralı hayatını kaybetti

Ardından bölgeye gelen ambulansla Müslüm T., Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müslüm T., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Olayda hayatını kaybeden Müslüm T.’nin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünde operatör olarak çalıştığı öğrenildi.

Müslüm T.’nin yapılacak otopsinin ardından memleketi Şuhut'ta toprağa verileceği kaydedildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)