Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki akaryakıt istasyonu marketine bir şüpheli siyah mont, kar maskesi, elinde uzun namlulu silahla girdi.
Kasiyer N.E.'yi korkutup, kasadaki bir miktar parayla kaçtı.
İhbarla polis çevrede arama yaptı.
MOTOSİKLETLE KAÇTI
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, plakasız motosikleti park ettikten sonra yaya olarak istasyonun marketine giren şüphelinin E.S. olduğunu belirledi.
Aynı motosikletle kaçan E.S., evine düzenlenen baskınla yakalandı.
OYUNCAĞI PARÇALAYIP ATTI
Şüphelinin soygunda kullandığı uzun namlulu silahın oyuncak olduğu, parçaladığı oyuncağı kaçış güzergahındaki kamyonetin kasasına attığı öğrenildi.
Montunu evinin apartman boşluğundaki yangın dolabına, ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine sakladığı, kar maskesi ve eldiveni ise yaktığı belirlendi.
SOYGUNCU TUTUKLANDI
Kasadan tehditle aldığı 2 bin 940 lirayı harcamadan eve getiren E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış