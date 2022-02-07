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- Afyonkarahisar'da yangından baygın çıkarılan adam, kurtarılamadı
Afyonkarahisar'da yangından baygın çıkarılan adam, kurtarılamadı
Yangın çıkan evinden itfaiyecilerin baygın çıkardığı 89 yaşındaki Bekir Yaşın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 07.02.2022 - 16:30
- Güncelleme : 07.02.2022 - 16:44
Afyonkarahisar'daki Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde yalnız yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında, cuma günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Komşularının dumanları fark edip, haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ile doğalgaz ve elektrik firması ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiyecilerin pencereden içeri girerek baygın çıkardığı Yaşın, ambulansla hastaneye götürüldü. Alevler ise kısa süren çalışmanın ardından söndürüldü.
KURTARILAMADI
Dumandan zehirlenen Yaşın, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bekir Yaşın'ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.