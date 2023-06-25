Afyonkarahisar'da yola aniden çıkan başıboş köpekler 2 ayrı kazaya sebep oldu Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolu arasında bulunan başıboş köpekler, bir anda yola çıkarak 2 farklı trafik kazasına neden oldu.

İHA Başıboş köpek sorunu vatandaş sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Özellikle aniden yola fırlayan başıboş köpekler son dönemde birçok kazaya neden oluyor. Bunların son örneği Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolu'nda bulunan başıboş köpeklerin yola atlaması sonucu 2 farklı araç köpeklere çarparak kaza yaptı. Yola fırlayan başıboş köpekler yine kazaya neden oldu Karayolu üzerinde seyir halinde olan E.T. (41) idaresindeki 07 AAU 647 plakalı otomobil ve Ü.Y. (48) idaresindeki 35 CSS 95 plakalı otomobil yola aniden fırlayan başıboş köpeklere çarparak trafik kazası yaptı. Meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.