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    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

    Yolcu otobüsüyle çarpışan ve iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Aynur Çelik, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 12:54
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    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit köyü yakınlarında, Aynur Çelik'in kullandığı 03 AAB 390 plakalı otomobil ile Ayhan Engin'in kullandığı 41 LD 051 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

    1 ÖLÜ

    Kazanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Aynur Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı #1

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

    Otobüs şoförü ifadesi için gözaltına alınırken, yolcular da bir başka otobüse aktarılarak gönderildi.

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