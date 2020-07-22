Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

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Yolcu otobüsüyle çarpışan ve iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Aynur Çelik, hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit köyü yakınlarında, Aynur Çelik'in kullandığı 03 AAB 390 plakalı otomobil ile Ayhan Engin'in kullandığı 41 LD 051 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

1 ÖLÜ

Kazanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Aynur Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförü ifadesi için gözaltına alınırken, yolcular da bir başka otobüse aktarılarak gönderildi.