Afyonkarahisar'daki tren, traktöre çarptı

DHA
Afyonkarahisar'da korkutan bir kaza yaşandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi.
İzmir'e giden yük treni hemzemin geçitte 03 FZ 239 plakalı traktöre çarptı.
1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sürüklenip devrilen traktördeki Ümit Can Özgen (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Ramazan Öztürk ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yakınları gözyaşı döktü
Dinar Kaymakamı Kemal Duru da kaza yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. Kazayı duyup gelen Özgen'in yakınları gözyaşı döktü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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