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- Ağrı'da 18 yaşındaki genci bıçak ve keserle öldürdüler
Ağrı'da 18 yaşındaki genci bıçak ve keserle öldürdüler
Evlerinin kilerinde keser ve bıçakla öldürülmüş halde bulunan gencin katil ya da katillerini bulmak için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
- DHA
- 24.11.2021 - 16:54
- Güncelleme : 24.11.2021 - 17:01
Ağrı’nın Patnos ilçesi Yalçınkaya köyünde, dün gece kilerin anahtarını alıp evden çıkan Kerim Sankur'un (18) sabah saatlerinde geri dönmediğini fark eden ailesi aramaya çıktı.
Kerim'i kilerde kanlar içinde bulan ailesi, jandarmaya haber verdi.
BIÇAK VE KESERLE ÖLDÜRÜLDÜ
Gelen jandarma ekipleri, Kerim Sankur'un bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi.
Kerim Sankur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, gencin katil ya da katillerini bulmak için soruşturma başlattı.