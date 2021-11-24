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Ağrı'da 18 yaşındaki genci bıçak ve keserle öldürdüler

Ağrı'da 18 yaşındaki genci bıçak ve keserle öldürdüler

Evlerinin kilerinde keser ve bıçakla öldürülmüş halde bulunan gencin katil ya da katillerini bulmak için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.