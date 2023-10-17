Ağrı'da 3 tırdan kaçak akaryakıt ve sigara çıktı Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında 3 tırda 650 litre kaçak akaryakıt ve 3 bin 34 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 tır şoförü gözaltına alındı.

İHA Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda durdurulan 3 tırda arama yapıldı. Kaçak akaryakıt ve sigara bulundu Aramada, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle, tırların yakıt tanklarında ve dorse kısımlarında gizlenmiş vaziyette 650 litre kaçak akaryakıt ve yedek lastik içinde 3 bin 34 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şoförler gözaltına alındı Ele geçirilen kaçak akaryakıt ve sigaralara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)