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- Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi
Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi
Tüfeklerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu, ayrıca aynı operasyonda 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigaranın bulunduğu da aktarıldı.
- İHA
- 11.05.2020 - 18:56
Ağrı il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağrı-Doğubayazıt-İncesu Köyü bölgesine bir operasyon yapıldı.
5 BİN PAKET SİGARA DA ÇIKTI
Operasyonda dere yatağına gizlenmiş 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 200 BİN TL
Ağrı Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, tüfeklerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu aktarıldı.