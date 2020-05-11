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Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi

Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi

Tüfeklerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu, ayrıca aynı operasyonda 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigaranın bulunduğu da aktarıldı.