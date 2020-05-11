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    Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi

    Tüfeklerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu, ayrıca aynı operasyonda 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigaranın bulunduğu da aktarıldı.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 18:56
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    Ağrı'da 50 adet av tüfeği ele geçirildi

    Ağrı il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağrı-Doğubayazıt-İncesu Köyü bölgesine bir operasyon yapıldı.

    5 BİN PAKET SİGARA DA ÇIKTI

    Operasyonda dere yatağına gizlenmiş 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

    PİYASA DEĞERİ 200 BİN TL

    Ağrı Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, tüfeklerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu aktarıldı.

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