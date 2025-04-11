Ağrı'da açıkta satılan 150 kilo et imha edildi

İHA

Hijyen kurallarına uymayan satışlar, halk sağlığını tehdit etmeye devam ederken, denetimlerin sıkılaştırılmasına rağmen yeni ihlaller yaşanıyor.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasına engel olan şahısları tespit etmek için gerçekleştirilen sıkı denetimlerden biri de Ağrı'da gerçekleştirildi.

150 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen son denetimde, 3 farklı araçta açıkta ve sağlıksız koşullarda satılan 150 kilogram et tespit edildi.

Ele geçirilen etler ekiplerce imha edildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde yürütülen rutin denetimler sırasında, gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bir duruma müdahale edildi.

"SORUMLULARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI"

Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilmeksizin, 3 farklı araçta açık bir şekilde satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilmiştir. Gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bu ürünler imha edilerek, ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"SAĞLIKLI GIDA İÇİN GÖREVDEYİZ"

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sağlıklı gıda için 7/24 görevdeyiz." denildi.