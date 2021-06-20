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Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı

Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı

Gece saatlerinde ilçe binasına saldırı hazırlığında olan 4 kişi, üzerlerinde molotofkokteyli ve suç aletleri ile yakalanarak gözaltına alındı.