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    Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı

    Gece saatlerinde ilçe binasına saldırı hazırlığında olan 4 kişi, üzerlerinde molotofkokteyli ve suç aletleri ile yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 15:46
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    Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı

    Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün gece 02.10 saatlerinde, AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığında olan 4 kişi polis ekiplerini harekete geçirildi.

    Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde molotofkokteyli ve başka suç aletleri bulundu.

    Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

    SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Sayan paylaşımında şu sözleri kaydetti:

    “Patnos AK Parti İlçe Teşkilatımıza molotofkokteylleri ile saldırıp yakmak isteyen dört kişi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Unutmayalım ki İzmir’i yakanlarla Patnos’u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır. Kınıyorum.”

    AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, “Ülkemizin huzurunu bozmaya dönük saat 02.10 sıralarında AK Parti Patnos İlçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar molotofkokteyli vb. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış. Ülkemizin huzurunu bozanlara Allah fırsat vermesin.” sözlerini kaydetti.

    Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı #1

    Ağrı’da AK Parti binasına saldırı girişiminde 4 gözaltı #2

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