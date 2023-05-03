Ağrı'da bir minibüste 397 bağ insan saçı ele geçirildi

AA
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.
Serbest kaldı
Şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Piyasa değeri 1,5 milyon lira
Ele geçirilen saçların piyasa değerinin ise 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi.