Ağrı'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden kaynaklı olarak meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

AA

Yurdun birçok noktasında olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, kentleri ise sağanak yağmur ve fırtına etkisi altına alıyor.

Bu durum da özellikle sürücülerin trafikte ilerlemesine engel oluyor.

7 araçlı kaza

Öte yandan sis de etkili olunca kazalar kaçınılmaz oluyor. Son olarak Ağrı'da zincirleme kaza meydana geldi.

İran-Ağrı karayolunda seyir halinde 7 araç birbirine girdi.

19 kişi yaralandı

İçerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı kazada can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen 19 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)