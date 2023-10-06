Ağrı'da devrilen traktörün altında kalan sürücünün durumu ağır

İHA
Ağrı'da korkunç bir kaza yaşandı.
Merkez çevre yolunda A.Y. idaresinde seyir halindeki 04 AAH 813 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Takla atan traktörün altında kalan sürücü A.Y. ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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