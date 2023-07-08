Ağrı'da eli sopalı ve yüzleri maskeli 20 kişi kavga etti Eli sopalı ve yüzleri maskeli yaklaşık 20 kişi, husumetli oldukları 2 kişi ile kavgayı ayırmak isteyen 1 kişiyi dövüp hastanelik ederek olay yerinden kaçtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde husumetli aileler dehşet saçtı... Ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıp, tedaviye alındı. Polis ve jandarma saldırganları arıyor. Ekipler kameraları izledi Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı. 2 tarafın husumetli olduğu belirlendi Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi.