DHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde husumetli aileler dehşet saçtı...
Ellerinde sopa ve yüzleri maskeli kişiler, caddede yürüyen 2 kişiye saldırdı.
Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi.
İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü.
Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de darbedildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla, sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıp, tedaviye alındı.
Polis ve jandarma saldırganları arıyor.
Ekipler kameraları izledi
Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgedeki tüm kamera görüntülerini izlemeye aldı.
2 tarafın husumetli olduğu belirlendi
Olayın 2 taraf arasında önceden yaşanan husumetten dolayı olduğu iddia edildi.