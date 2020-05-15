- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 15.05.2020 - 16:34
Ağrı- Erzurum yolunun Saç Dağı geçidinde, İzmir’den Ağrı’ya giden Mustafa Yüce’nin yönetimindeki 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole uçtu.
2'Sİ AĞIR 6 YARALI
Kaza sonucu, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı.
Tedaviye alınan 6 yaralıdan, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı ViDEO