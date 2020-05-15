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    Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 16:34
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    Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

    Ağrı- Erzurum yolunun Saç Dağı geçidinde, İzmir’den Ağrı’ya giden Mustafa Yüce’nin yönetimindeki 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole uçtu.

    2'Sİ AĞIR 6 YARALI

    Kaza sonucu, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı.

    Tedaviye alınan 6 yaralıdan, 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ağrı'da, hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı ViDEO

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