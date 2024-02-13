Ağrı'da İran sınırında 30 kilometre tır kuyruğu... Şoförler isyan etti! Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik tır kuyruğu oluşunda isyan eden şoförler, yaşanan sıkıntıyı kara yoluna taş dizerek protesto etti.

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DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği tırlar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu.

Kuyruğun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken yaşanan sıkıntıları protesto eden şoförler, uluslararası kara yoluna taş dizip, sorunların çözümlenmesi ve yetkililere seslerini duyurmak için protesto etti.

"Anlaşmazlığın eziyetini biz çekiyoruz"

Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen tır şoförlerinden Rafet Türk, "Ben 8 gündür buradayım. Tuvalet yok, su yok, yiyecek yok. Yakıtı bitenler var. Pislik içinde bekliyoruz. Perişan olduk. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Duyduğumuza göre İran ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık var ama eziyetini biz çekiyoruz. Karşı tarafta da Türkiye'ye geçmeye çalışan binlerce araç var." diye konuştu.

Seslerini duyurmak isteyen tır şoförleri, taş dizdikleri uluslararası kara yolunu ulaşıma kapattı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna ettiği şoförler eylemini sonlandırdı. Şoförler yola dizdikleri taşları da kaldırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)