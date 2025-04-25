Ağrı’da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde de yeni bir çalışma başlattı.

BİN 250 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Şehre giriş ve çıkış yapan araçların incelendiği denetimde, şüpheli sürücülerin otomobilleri detaylı aramaya alındı.

Şüpheli olarak durdurulan araçlarda ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, daha sonra adli makamlara sevk edildi.