Ağrı'da kaza yapan araçtan alevler yükseldi

Ağrı’nın Patnos ilçesi Patnos-Bulanık karayolunda meydana gelen olayda, seyir halinde olan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, kaza yaptı.
KAZA SONRASI YANGIN PANİĞİ
Kazanın ardından araçta yangın çıktı.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Araçta bulunan iki genç, çevredekilerin yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.