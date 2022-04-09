Kereste yüklü kamyonu yol kontrol uygulamasında durduran ekipler, kamyonda 113 kaçak göçmen olduğunu belirledi. Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunun, Afgan olduğu belirlendi.

Ağrı’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor…

İl merkezinde kontrol çalışmaları yapan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Kereste yüklü kamyonun kasasında, aramalar yapıldı.

Çoğu Afganistan uyruklu

Aramalarda, kamyonda saklanan kaçak göçmenler yakalandı. Toplanda 113 kaçak göçmenden çoğunun, Afganistan uyruklu olduğu açıklandı.

Ağrı’da kereste yüklü kamyondan, 113 kaçak göçmen çıktı VİDEO



Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecekler

Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.