Ağrı'da kontrolden çıkan tır devrildi

Kontrolden çıkan tır devrilirken tır şoförü Hüseyin İftihari, "İstanbul’dan geldim. Gece Taşlıçay’da uyudum. Yol için sabah saat 8’de kalktım. Direksiyonun elimden kayması sonucu oldu" dedi.

İstanbul'dan İran'a yük götürmek için yola çıkan Hüseyin İftihari, Taşlıçay ilçesinde mola verdi.

Sabah saatlerinde tırla yoluna devam eden İranlı sürücü, yola çıktıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

"DİREKSİYON ELİMDEN KAYDI"

Kontrolden çıkması sonucu tekerlekleri boşluğa düşen tır, devrildi. Ölü ve yaralının olmadığı kazada tır ciddi hasar gördü. Tır şoförü Hüseyin İftihari, “İstanbul’dan geldim. Gece Taşlıçay’da uyudum.

Sabah saat 8’de kalktım yola devam etmek için. Direksiyonun elimden kayması sonucu oldu. Ön tekerlekler toprağa düştü. Toprak çekince böyle oldu.” dedi.

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