Ağrı'da otomobil ile tır çapıştı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi kavşağında ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti. Otomobil sürücüsü Osman Y. ve araçtaki yolculardan T.Y. hayatlarını kaybetti.

AA

Ağrı'da ölümlü trafik kazanı yaşandı.

Osman Y. yönetimindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi kavşağında Mesut G'nin kullandığı 47 AAP 816 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü Osman Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybederken 2 yolcu da yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Osman Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan T.Y, Y.Ç.Y. ve A.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan T.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)