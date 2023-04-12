Ağrı'da paspas saplarından 34 kilo eroin çıktı İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Türkiye'de uyuşturucu ile amansız mücadele sürüyor...

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Paspas saplarına gizlediler

Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.