Ağrı'da sobadan zehirlenen karı kocayı ölüm ayırdı

İHA

Ağrı merkez Yurtpınar köyünde Fatma (55) ve Çetin Özbek (56) çiftinden haber alamayan yakınları köydeki akrabalarına durumu bildirdi.

Eve giden akrabaları camı kırarak içeri girdiklerinde çifti baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma ve Çetin Özbek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamazken Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.