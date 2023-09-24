Ağrı'da terörden temizlenen mağaralar turizme açıldı Ülke huzur ve güvenini bozan terörlere yönelik operasyonlar sürerken Ağrı Dağı eteğindeki 'Buz Mağarası' yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

DHA

Yurt genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı Dağı eteğindeki 'Buz Mağarası' artık turistlere kapılarını açıyor.

Buz Mağarası doğası ve yapısıyla ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Halaç köyünün kuzey doğusunda yer alan mağara yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde.

Elips biçimli mağarayı son günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Türkiye'nin çok fazla keşfedilmemiş tarihi ve doğal güzelliği var"

Mağarayı gezen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ranetta Gafarova, şu ifadeleri kullandı:

Buz Mağarası'nı grup olarak keşfettik. Gerçekten muhteşem bir yer. Büyük bir mağara. Mağaranın içerisi yaz gününde eksi 1 derece oluyor. Buzlar var içerisinde. Gerçekten buraya insanların gelip görmesi gerekiyor. Türkiye'nin çok fazla keşfedilmemiş tarihi ve doğal güzelliği var. Herkesi bu keşfedilmemiş yerleri keşfedip görmeye davet ediyorum.

"Mağaraya girdiğimizde çok üşüdük"

Bir grup yerli ve yabancı turistle Ağrı Dağı eteklerindeki mağarayı görmek için gelen Lütfullah Tarhan, mağaranın eşsiz bir ortama sahip olduğunu söyledi.

Tarhan, şunları söyledi:

Doğa gezginleri olarak Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Buz Mağarası’na geldik. İçerisi gerçekten eşsiz ve muazzam bir ortam. Dışarısı çok sıcak olmasına rağmen mağaraya girdiğimizde çok üşüdük. Harika bir ortam. Buraya bütün doğaseverleri bekliyoruz. Eylül ayında ben bu kadar buz bulabileceğimi gerçekten hiç düşünmüyordum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)