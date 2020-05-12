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    Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 12 milyon liralık eroin bulundu

    Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 12 milyon lira olan 167 kilogram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 19:00
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    Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 12 milyon liralık eroin bulundu

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il güzergahı kullanılarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

    DEĞERİ 12 MİLYON LİRA

    Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan kaçak yollarla Doğubayazıt'a nakledilmeye çalışılan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilogram eroin ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Uyuşturucu madde ticareti içerisinde bulunan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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