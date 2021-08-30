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- Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı
Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı
Bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama, bölgede bulunan halı sahada yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 30.08.2021 - 16:03
- Güncelleme : 30.08.2021 - 16:17
Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı, bilinmeyen bir nedenle patladı.
Patlama, yüksek gerilim bulunduğu bölgeye yakın bir halı sahada yangın çıkmasına neden oldu.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi.
Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı VİDEO