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    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı

    Bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama, bölgede bulunan halı sahada yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:17
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    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı

    Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı, bilinmeyen bir nedenle patladı.

    Patlama, yüksek gerilim bulunduğu bölgeye yakın bir halı sahada yangın çıkmasına neden oldu.

    ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

    Alevler kısa sürede büyüdü, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı #1

    GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi.

    Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı VİDEO

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı #2

     

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı #3

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı #4

    Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı #5

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