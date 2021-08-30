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Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı

Ağrı’da yüksek gerilim hattı patladı, yangın çıktı

Bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama, bölgede bulunan halı sahada yangın çıkmasına neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.