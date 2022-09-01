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    Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı

    Taşlıçay ilçesinde bulunan evin bahçesinde otlayan keçiler, saldırgan köpek vahşetini yaşadı. Keçilerin boynuna saldıran köpekler, ev sahibinin müdahalesine rağmen durdurulamadı.
    • 01.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:53
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    Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı

    Saldırgan sokak köpeği vahşeti hız kesmeden devam ediyor.

    Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bu kez, insan yerine hayvanlar zarar gördü.

    Öğle saatlerinden bir evin bahçesinde otlayan 3 keçi, köpek saldırısına uğradı.

    Keçilerin boğazlarını parçaladı

    Keçilerin sahibi olaya müdahale etmek istese de başarılı olamazken, köpekler keçilerin boğazını parçaladı.

    3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekleir için acil önlemler beklediklerini belirtti.

    Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı VİDEO

    Ağrı daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı #1

    Ağrı daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı #2

    Ağrı daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı #3


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