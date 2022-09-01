Taşlıçay ilçesinde bulunan evin bahçesinde otlayan keçiler, saldırgan köpek vahşetini yaşadı. Keçilerin boynuna saldıran köpekler, ev sahibinin müdahalesine rağmen durdurulamadı.

Saldırgan sokak köpeği vahşeti hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bu kez, insan yerine hayvanlar zarar gördü.

Öğle saatlerinden bir evin bahçesinde otlayan 3 keçi, köpek saldırısına uğradı.

Keçilerin boğazlarını parçaladı

Keçilerin sahibi olaya müdahale etmek istese de başarılı olamazken, köpekler keçilerin boğazını parçaladı.

3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekleir için acil önlemler beklediklerini belirtti.

Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı VİDEO

