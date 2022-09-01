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- Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı
Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı
Taşlıçay ilçesinde bulunan evin bahçesinde otlayan keçiler, saldırgan köpek vahşetini yaşadı. Keçilerin boynuna saldıran köpekler, ev sahibinin müdahalesine rağmen durdurulamadı.
- 01.09.2022 - 09:43
- Güncelleme : 01.09.2022 - 10:53
Saldırgan sokak köpeği vahşeti hız kesmeden devam ediyor.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bu kez, insan yerine hayvanlar zarar gördü.
Öğle saatlerinden bir evin bahçesinde otlayan 3 keçi, köpek saldırısına uğradı.
Keçilerin boğazlarını parçaladı
Keçilerin sahibi olaya müdahale etmek istese de başarılı olamazken, köpekler keçilerin boğazını parçaladı.
3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekleir için acil önlemler beklediklerini belirtti.
Ağrı'daki köpekler, 3 keçinin boynunu parçaladı VİDEO