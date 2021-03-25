Euro
9.4409
0.6%
Dolar
7.9536
0.41%
Altın
442.99
0.27%
Borsa
1.415
0.07%
Bitcoin
427.091
-4.24%
EXEN Coin
12.25
-2.85%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Ağrı'daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

    Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle evleri çıkan yangında kullanılamaz hale gelen çift, yardım bekliyor.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

    Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde oturan Necibe (53) ve Mehmet (58) Karaaslan çiftinin yaşadığı evde, dün akşam saatlerinde soba bacasından kıvılcım çıktı.

    Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle evde yangın çıktı.

    Alevleri fark eden çift, hemen evden çıkıp, Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Alevler, bu sırada tüm evi sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Karaaslan çiftinin evi, kullanılamaz hale geldi.

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #1

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #2

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #3

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #4

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #5

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #6

    Ağrı daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir