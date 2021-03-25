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- Ağrı'daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi
Ağrı'daki yaşlı çiftin evi, yangında kullanılamaz hale geldi
Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle evleri çıkan yangında kullanılamaz hale gelen çift, yardım bekliyor.
- DHA
- 25.03.2021 - 13:15
- Güncelleme : 25.03.2021 - 13:19
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde oturan Necibe (53) ve Mehmet (58) Karaaslan çiftinin yaşadığı evde, dün akşam saatlerinde soba bacasından kıvılcım çıktı.
Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle evde yangın çıktı.
Alevleri fark eden çift, hemen evden çıkıp, Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler, bu sırada tüm evi sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Karaaslan çiftinin evi, kullanılamaz hale geldi.