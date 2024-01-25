AİHM'in ilk Türk kadın yargıcıydı! Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti

DHA
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, 66 yaşında hayatını kaybetti..
AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı.
Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu..
Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak
Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış