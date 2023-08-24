AK Parti İl Başkanının oğlunun Zonguldak'taki motor kazasının görüntüleri AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan’ın Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan yönetimindeki motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. idaresindeki otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, kurtarılamadı.

İstanbul’dan yeni aldığı motosikletle memleketine dönerken kaza yaptığı ortaya çıkan Arslan, memleketinde toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hatalı dönüş yapan otomobile yandan çarptığı anlar yer alıyor. Kazadan yaralı kurtulan Gökhan K.’nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.