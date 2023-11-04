AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Gazze'ye destek yürüyüşü AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü. Grup Gazze'ye destek dövizleri taşıdı.

DHA

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için öğle namazının ardından Fatih Cami avlusunda bir araya geldi.

Kalabalık grup buradan Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında 'Filistin'de zulme dur de' yazılı pankart taşıyan grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Saraçhane Park'ında son bulan yürüyüşün ardından AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek basın açıklaması yaptı.

"İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır"

Çekerek, yaptığı açıklamada, "Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız.

1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de; katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır.

Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir" dedi.

"İsrail soykırım suçu işlemektedir"

Çekerek açıklamanın devamında, "Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir.

41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. Öte yandan yürüyüş sırasında çok sayıda polis memuru çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)