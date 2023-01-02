Kopya çekerken yakalanan öğrencisi tarafından öldürülen 27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar için ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Ankara'daki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da tabancayla vurulmuştu.

Üniversite yerleşkesindeki odasında vurulan Damar, ardından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

27 yaşındaki akademisyenin acı ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve öğrencilerini yasa boğmuştu.

Sanık Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akademisyen Ceren Damar vefatının 4'üncü yılında anıldı VİDEO

Mezarı başında anıldı

Damar'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Genç kadın için kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene babası Mustafa ve annesi Feyzan Damar ile çok sayıda seveni katıldı. Damar için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

AA'nın aktarımına göre; Mustafa Damar, tören sonrası yaptığı açıklamada, kızının kısacık ömründe belli ilkelere sahip olduğunu ve kendini yetiştirmek için çok çabaladığını söyledi.

"Güçlü bir akademisyendi"

Baba Damar, "Acıyla, ızdırapla geçen 4 yıl. Kimilerinin görmezden geldiği, kimilerinin 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' düşüncesi karşısında hayatını feda edecek kadar da cesur bir evlattı. Emek vermeden, çalışmadan kazanım elde etmek isteyen, kopyacı, bilgi hırsızı caniye 'dur' diyecek kadar güçlü bir akademisyendi. Cerenimizi gencecik yaşta sadece biz kaybetmedik, Cerenimizi hukukçu meslektaşları, akademisyen hocaları, ders alacak yüzlerce öğrencileri kaybetti." diye konuştu.