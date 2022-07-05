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    Akdeniz'de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor

    Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dipteki besinleri paletle havalandıran dalgıçları takip eden bir balon balığı türünü görüntüledi.
    • 05.07.2022 - 04:04
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    Akdeniz'de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor

    Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyen balon balığı, aynı zamanda keskin dişleri ile ağlara da zarar veriyor.

    Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli projeler geliştirerek balon balığı avcılığını teşvik etti. Avcılığı dönemsel olarak devam eden, türleri 8'i bulan balon balıkları, deniz suyunun ısınmayla birlikte yeniden kıyılara yaklaştı.

    Akdeniz'de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor - VİDEO

    "Koyun sürüsü gibi takip ettiler"

    Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, yaptıkları dalışta boyutları küçük olduğu için sevimli görünen bir balon balığı türünü görüntüledi. Bu türün, dipteki besinleri paletle havalandıran dalgıçları takip ettiği görüldü.

    "Bizi adeta bir koyun sürüsü gibi takip ettiler" diyen Prof. Dr. Gökoğlu ve öğrencileri, balon balığının bu türünü de 'Şirinler' olarak adlandırdı.

    Akdeniz de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor #1

    "Karnını okşadığımızda balon gibi şişiyor"

    DHA'nın haberine göre; bu türe mavi gözleri ve davranışları nedeniyle bu ismi verdiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Yanımıza geliyor. Elimize alıp, karnını okşadığımızda hemen balon gibi şişiyor. Ancak zarar vermiyor. Birkaç defa parmağımı ısırdı. Fakat bu ısırıklar küçük, zarar vermeyen cinstendi. Daha çok ağzıyla parmağımı yokladı gibi" dedi.

    Akdeniz de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor #2

    Balon balıklarının hala Akdeniz ve Ege'de popülasyonlarının büyüklüğü nedeniyle problem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Popülasyonda azalma yok. Yazın kıyılarda, kışın ise açıklarda sıcak bölgelerde yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

    Akdeniz de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor #3

    Akdeniz de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor #4

    Akdeniz de balon balıkları, yiyecek için dalgıçları takip ediyor #5


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