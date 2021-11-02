Akdeniz’de popülasyonu artan balon balığı, olta balıkçılığını etkiledi

Olta balıkçıları, Akdeniz açıklarında balon balığı popülasyonunun artmasıyla çıktıkları avdan elleri boş dönmeye başladı. Balon balıkları, balıkçıların ekipmanlarına da zarar verdi.

Akdeniz’de, balıkçıların balon balığı çilesi devam ediyor.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve ağları keskin dişleriyle kopardığı için balıkçılara, her türlü balığa saldırdığı için de balıklara zarar veren balon balığı tehlikesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, popülasyonunu kontrol altına almak için balon balığı kuyruğu getirene 5 lira ödeme yaparak balon balığı avcılığını teşvik etse de hızlı şekilde çoğaldığı için balıkçıların şikayetleri azalmıyor.

Sürü halinde gezen balon balıkları, balık sürülerini hedef alarak avlıyor.

Bu durumdan en fazla mağdur olan bir kesim de olta balıkçıları oldu.

Teknelerle Akdeniz açıklarına gidenlerin oltasına, balon balığı takıldı.

Balon balığı, takıldığı oltada ya ipi kesti ya da çengelli iğneyi keskin ve güçlü dişleriyle kırdı.

Ayrıca sürü halinde gezen balon balıklarını gören diğer balık türlerinin kaçarak alandan uzaklaşması, olta balıkçılarının ellerinin boş dönmesine neden oldu.

Balıkçılar, balon balığının popülasyonunun artmasından ve avlanamadıklarından dert yandı.

“BALON BALIĞI AVI BİTİRDİ”

Olta balıkçılarını teknesiyle ava götüren kaptan Osman Çatal, balon balığı öncesinde olta balıkçılarının mercan, barbun başta olmak üzere çok sayıda balığı rahatlıkla avlayabildiğinden söz etti. Kaptan Çatal, “Şimdilerde balon balığı avı bitirdi. Bütün teknecilerin ve olta balıkçılarının korkulu rüyası oldu bu balık.” dedi.

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OLTAYA 3 BUÇUK KİLO BALON BALIĞI TAKILDI

Tekneden olta atıp balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar, barbun ya da mercan beklerken oltalarına 60 santimetre uzunluğunda 3.5 kilo ağırlığında balon balığı takıldı.

Balığı 50 metre derinlikten çekerek tekneye çıkarmaya çalışan olta balıkçıları, balığı kontrol etmekte zorlanınca kanca yardımıyla tekneye çıkarabildi.

Balon balığı göğsüne saplanmış demir kancaya rağmen uzun süre kurtulmak için mücadele edip, dişleriyle olta iğnelerini kopardı.

İkinci defa olta atılınca bir başka balon balığı yakalandı. Su yüzeyine çekilen balık, bir hamleyle iğnelerden kurtulup kaçmayı başardı.

“BALIK TÜRLERİ BİR ANDA KAÇIYOR”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının avcı bir tür olduğunu, diğer balıkların balon balığını görünce bir anda kaçıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Teknenin altına balon balığı gelince diğer balık türleri bir anda kaçıyor ve oraya gelmiyor. Olta balıkçıları da haliyle avlanamıyor. Bu durumdan olta balıkçılarının şikayetçi olduğuna sık rastladım.”