Akın Kutlu’nun ailesinin yargılandığı dava: Anne de tutuklandı

Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla yargılandıkları davada, annenin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Şişli'de Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020 günü getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle Akın Kutlu tarafından öldürüldü.

Katil tutuklandı, dava dosyası genişletildi.

Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları ortaya çıktı.

Akraba cinayeti davası

Akraba cinayeti ile ilgili bugün İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar baba Gazi Kutlu, oğulları Davut Kutlu ve Muhammed Kutlu hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile şikayetçilerden Şerife Tekcan ile mağdur Batuhan Karanlıkoğlu da duruşmaya katıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşma savcısının ara celse sunduğu mütalaasında, sanıklar Döndü Kutlu ve Davut Kutlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Davut Kutlu'nun, Ozan Tekcan'a yönelik eyleminden 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken sanıklardan Muhammed Kutlu'nun, Ozan Tekcan'a yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, Batuhan Karanlık'a yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanık Gazi Kutlu'nun da Ozan Tekcan'a karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

"Tasarlayarak ve canavarca işlediler"

Şikayetçilerin avukatları, "Sanıkların suçu tasarlayarak ve canavarca işledikleri sabit olduğundan bu maddelere göre cezalandırılmalarını istiyoruz. Sanık Döndü Kutlu azmettirici konumdadır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz. Sanıkların asılsız ve dayanaksız beyanlarını kabul etmiyoruz. Suçun nasıl işlendiği açık şekilde ortadadır." dedi.

"Korku ve panikle ateş ettim"

Sanık Muhammed Kutlu savunmasında, "Çok pişmanım. 3 çocuğum vardır. Çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum. Bu şahıslar tarafından bıçaklandım. Babam bıçaklanacakken ateş ettim. Üzerime bıçakla gelinince korku ve panikle ateş ettim. Ayağına doğru ateş ettim. 4-5 el ateş ettiğimi hatırlıyorum." dedi.

Azmettiren konumunda olmadığını iddia eden Davut Kutlu ise ağabeyine engel olmaya çalıştığını belirterek "21 aydır tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Sanık Döndü Kutlu da "Kimseyi azmettirmedim." diye konuştu.

Anne de tutuklandı

DHA’nın haberine göre; sanıklar Gazi Kutlu, Muhammed Kutlu ve Davut Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumunu dikkate alarak Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer alıyor.

Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılıyor.

Bu olay nedeniyle tutuklanan Akın Kutlu'nun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da anlatılıyor.

İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi.

Bir firmada kurye olarak çalışan Ozan Tekcan'ın 22 Aralık 2020'de pideciye gittiği belirtilen iddianamede, pidecide çalışan Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'a "Ne işin var burada?" diyerek tartıştıkları belirtildi.

İş yerinden çıkan ikili arasında süren tartışmada Davut Kutlu'nun, Ozan Tekcan'ın kafasına motosiklet kaskıyla vurduğu, olaya diğer sanıklar Muhammed Kutlu ile annesi Döndü Kutlu'nun da karıştığı aktarıldı.

Davut Kutlu'nun daha sonra Şişli Polis Merkezi'ne giderek Tekcan'ın kendisini tehdit ettiğini, Ozan Tekcan'ın ise arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ile karakola gidip yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları ifade edildi.

İddianamede, Ozan Tekcan'ın karakolda olduğunu duyan Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu'nun karakol önüne geldikleri ve tarafların burada karşılaştıkları anlatılıyor.

Gazi Kutlu'nun, yaklaşık 1 metre uzunluktaki metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı kaydediliyor. İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Muhammed Kutlu'nun "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Gazi Kutlu'nun "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "Silahla kasten yaralama" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın aynı zamanda halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.