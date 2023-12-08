İHA
Son yıllarda okulları en önemli gündem maddeleri arasında yer akran zorbalığı, artmaya başladı...
Bunun bir örneği ise İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşayan 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı.
Tuvalette genç kıza dayak
4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.
2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış