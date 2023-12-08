Akran zorbalığı boyut atladı! İstanbul'da korkunç görüntüler Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını "Gezmeye gidelim" diyerek kandırdı. Bir tuvalette sıkıştırdıkları arkadaşlarını döven kızlar, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

Son yıllarda okulları en önemli gündem maddeleri arasında yer akran zorbalığı, artmaya başladı...

Bunun bir örneği ise İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşayan 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı.

Tuvalette genç kıza dayak

4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.

2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)