Aksaray'da hırsızlar iş başında...
Olay, 23 Kasım’da Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.
Meşrubat satışı yapılan iş yerinin kasasından 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.
Çalıştığı yeri soydu
İş yeri sahibi cep telefonuna kaydedilen görüntüleri izlediğinde, şüphelinin 1 gün yanında çalışıp ayrılan İ.K. ve arkadaşı A.K. olduğunu gördü.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın kameralara yakalanmaması için 3 kilometre yürüyüp meşrubat deposuna geldiklerini saptadı.
Tutuklandılar
Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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