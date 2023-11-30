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Aksaray'da 1 gün çalışıp ayrıldığı iş yerini soyan hırsız tutuklandı

Aksaray'da 1 gün çalışıp ayrıldığı iş yerini soyan hırsız tutuklandı Meşrubat deposunda 1 gün çalışan genç, işten ayrıldıktan sonra arkadaşıyla birlikte iş yerine gelerek 100 bin liralık vurgun yaptı. İncelemelerin ardından yakalanan ikili cezaevine gönderildi.