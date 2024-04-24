Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa arkadaşının köpeği saldırdı Ziyarete gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağı ısırılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bugün saat 18.00 sıralarında Aksaray Yeni Mahalle'deki bir müstakil evde 12 yaşındaki Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına ziyarete gitti.

Arkadaşının köpeği, başına hamle yaptı

Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından ısırılarak yaralandı.

Arkadaşının müdahalesiyle köpekten kurtulan Muhammed Ali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)