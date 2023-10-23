Aksaray'da 16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı Aksaray’da hem ehliyetsiz hem de alkollü olan 16 yaşındaki genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille refüje çıkıp ağaca çarptığı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İHA Aksaray merkez Çiftlik Mahallesi'nde M.İ. (16) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada 16 yaşındaki sürücü hafif sıyrıklarla yaralanırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilen sürücü daha sonra polis aracına bindirildi. Alkollü olduğu belirlendi Alkol testinden geçirilen sürücünün 0,48 promil alkollü olduğu tespit edilirken yapılan sorgulamasında da ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz genç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)