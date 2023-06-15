Aksaray'da işlenen cinayetteki sır perdesi 20 yıl sonra çözüldü.
Bağlıkaya beldesinde oturan Mahmut Canbulut ve kardeşi Veyis Canbulut, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç ve Muammer Coşar'ı, 2 Ekim 2003'te tabancayla vurup öldürdü.
Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. O dönemde yapılan çalışmalarda Canbulut kardeşlere ulaşılamadı.
Ekipler dosyayı yeniden açtı
İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) oluşturulan ekip, dosyayı yeniden açtı.
Ekipler, yaptığı araştırmada iki kardeşin Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta çalıştığını belirledi.
Zaman aşımına 3, ay kala yakalandılar
Şüpheliler, haklarında açılan cinayet davasının 20 yıllık zaman aşımına uğramasına 3,5 ay kala, saklandıkları evde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından da bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.