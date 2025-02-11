Aksaray'da 40 koyun çalan baba ve oğulları Kahramanmaraş'ta yakalandı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan E.K.'e ait 40 koyun, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece yarısı mandıradan çalındı.
İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ekipler zanlıların kimliklerini tespit etti.
KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDILAR
Koyunları kamyonla çaldıkları belirlenen A.K. (45) ve oğulları M.K. (18) ile S.K.'nin (17) izini süren polis ekipleri 3 kişinin koyunları kamyonla Kahramanmaraş'a götürdüğünü tespit etti.
Bunun üzerine Kahramanmaraş'a giden ekipler şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan baba ve iki oğlu Aksaray’a getirildi.
Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış