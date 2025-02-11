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Aksaray'da 40 koyun çalan baba ve oğulları Kahramanmaraş'ta yakalandı

Aksaray'da 40 koyun çalan baba ve oğulları Kahramanmaraş'ta yakalandı Aksaray'da mandıradan 40 koyunu çalan baba ve iki oğlu, polisin takibi sonucu Kahramanmaraş'ta yakalandı.