Aksaray'da 6 yıl önce eşini kaybettiği yerde vefat etti Aksaray'da yaşanan kazada ölen Seyit Ali Tarhan'ın, ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta yaşanan kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DHA

Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 62 yaşındaki Seyit Ali Tarhan yönetimindeki otomobil ile 36 yaşındaki Dinemi Gökkaya'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 çocuk babası sürücü Tarhan, eşi Meryem Tarhan ile 5 çocuk babası kardeşi Adem Tarhan yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Gökkaya ile yanındaki Aysel Gökkaya da ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökkaya'nın kullandığı aracın hız göstergesinin ise 150 kilometrede takılı kaldığı bildirildi.

İlk eşi de aynı yerde ölmüştü

Öte yandan hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan'ın ilk eşi Dudu Tarhan'ın da 2017'de aynı kavşakta meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.