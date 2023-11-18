Aksaray'da abisini bıçaklayan 14 yaşındaki çocuktan akılalmaz sözler: Canım istedi Aksaray'da evde tartıştığı abisini bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, basın mensuplarına, "Canım istedi, kafam esti bıçakladım" dedi.

İHA

Aksaray merkez Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan bir evde Furkan Mert A. (19) ile kardeşi Y.A. (14) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Y.A., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Furkan Mert A.'yı kolundan bıçakladı.

Aile büyüklerinin araya girmesi ile kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Furkan Mert A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken abisini bıçaklayan çocuk olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Kafam esti bıçakladım"

Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Yiğit A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Kardeşini neden bıçakladın?" sorusuna, "Canım istedi ondan bıçakladım. Aynen öyle kafam esti bıçakladım. Buda sizi hiç alakadar etmez" dedi.

Furkan Mert A. ise sedye üzerinde yarasını unutup basın mensuplarına, "Çekmeyin. Hepinizden şikayetçi olacağım. Yayınla, sövdüklerimi de yayınla. Memnun olursun, hoşuna gider" diyerek tepki gösterdi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)