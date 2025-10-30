Aksaray'da alkollü sürücü ve yakınları polise saldırdı: Belediye başkanını arıyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda, alkol aldıktan sonra 68 ACL 398 plakalı hafif ticari aracın direksiyonuna geçen Serkan S., kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ü.Ö. (30) idaresindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazadan hemen sonra alkollü sürücü ve 2 yakını, araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı alan trafik ekipleri, kaza mahalline gelerek inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici marifeti ile yoldan alınırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs, aracın parçalarını toplamaya başladı.

POLİS MEMURUNA DİRENDİ

Bu sırada trafik polisleri, sürücüden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen alkollü sürücü, o an polis ekiplerinden kaçmak istedi.

Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü, polise direndi.

"BELEDİYE BAŞKANINI ARIYORUM"

Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanı'nı arıyorum." diye polis memurlarına seslendi.

Ardından polis memurlarına bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya?" dedi.

POLİSE KÜFRETTİ

Polislere kimlik vermeyen şahıslar, kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi.

Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi.

Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis, zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı.

YUMRUKLA SALDIRDI

Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S., sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı.

Yaşanan anlar kameralara yansırken şahıslar, ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis aracına bindirilen şahıslar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.