Aksaray'da araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çarparak durabildi

İHA
Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köy beldesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden H.M. (27) yönetimindeki otomobil, kavşağa yaklaştığında önüne aniden bir aracın çıkması üzerine sürücü direksiyonu kırdı.
Araca çarpmaktan kurtulan sürücü refüje çarparak durabilirken kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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