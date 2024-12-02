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Aksaray'da araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çarparak durabildi

Aksaray'da araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çarparak durabildi Aksaray'da kavşakta önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü araca çarpmaktan kurtuldu ancak kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi.