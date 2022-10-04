Aksaray'da uyuşturuyla yakalanan genç ekiplere tepki gösterdi

Güvenliği sağlamak isteyen ekipler, şüphelendikleri otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobil sürücüsü Ali İmran İ.'nin, otomobilde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile mahalle çarşı bekçileri, şüphelendikleri araca 'Dur' ikazında bulunuldu.

Dur ihtarının ardından 25 yaşındaki araç sürücüsü Ali İmran İ., uygulama noktasında durduruldu.

Yan koltuğunda uyuşturucuyla yakalandı

İmran İ.'nin yan koltuğunda uyuşturucu madde olduğunu fark eden bekçiler, şahsı araçtan indirerek üst araması yaptı.

Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada ilaç şişesine yerleştirilmiş 10 gram metamfetamin maddesi bulunurken, araç içerisinde de uyuşturucu madde kullanımı için yapılan aparat bulundu.

Uyuşturucunun verdiği etkiyle de zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, kelepçe takılarak gözaltına alınmak istendi.

"Kelepçe takma kelepçe"

Kendisine kelepçe takmak isteyen bekçiye "Kelepçe takma kelepçe" diye tepki gösteren şahıs, elleri kelepçelenerek gözaltına alınırken ellerindeki kelepçeyi gizlemek için montunu kullanarak kelepçeyi kapattı.

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Aracın sigortasız olduğu tespit edildi

Araç üzerinde trafik polislerinin yaptığı incelemede, aracın sigortasız olduğu tespit edilerek araç, çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.