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    Aksaray'da arpa ekili alan yandı

    Arpa ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkarken, 250 dönüm ekili arazi kül oldu.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 16:54
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    Aksaray'da arpa ekili alan yandı

    Aksaray'ın Yalnızceviz köyünde, Sezer Darılmaz'a ait arpa ekili alanda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.

    250 DÖNÜM ARAZİ YANDI

    Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler itfaiye ve yardıma gelen köylülerin müdahalesiyle güçlüklü söndürülürken, 250 dönüm ekili arazi yandı.

    Aksaray'da arpa ekili alan yandı ViDEO

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    "BİÇİLMEMİŞ ARPA TARLASIYDI"

    Sezer Darılmaz, ”Ekinlerimizi biçtiriyorduk. Birden ateş aldı. Köylülerin ve itfaiyenin yardımıyla yangını söndürdük.

    Bu yanan arazinin büyük bir kısmı daha biçilmemiş arpa tarlasıydı.” diye konuştu.

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